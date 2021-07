Klaviere aus Hamburg : Klangmanufaktur haucht gebrauchten Flügeln neues Leben ein

Vier Tüftler aus Hamburg bringen gebrauchte Steinway-Klaviere mit aufwändiger Technik auf Vordermann – ein Schnäppchen sind die Instrumente trotzdem nicht.

Hamburg | Kann man den Klang eines Steinway-Flügels noch optimieren? „Ja“, sagt Pierre Hellermann. Der Halbfranzose, der nahe der Geltinger Birk aufwuchs, gründete 2016 mit Jan Kittel, Kay Bürger und Oliver Greinus die Klangmanufaktur in Hamburg. Kennengelernt haben sich die Vier in der Steinway-Fabrik in Bahrenfeld, wo sie in unterschiedlichen Bereichen arbeit...

