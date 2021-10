Bussgelder fürs Gemeinwohl : Hamburger Justiz schüttet 1,1 Millionen Euro aus

Verfahren vor Gericht können mit der Zahlung eines Bußgeldes eingestellt oder beendet werden. In Hamburg fließt dieses Geld in vier Sammelfonds. Diese haben 2020 eine siebenstellige Summe ausgeschüttet.

Hamburg | Ob ADAC-Luftrettung, der Opferhilfeverein Weißer Ring, ein Hamburger Frauenhaus oder Vereine für Umweltschutz – rund 280 Hamburger Organisationen haben im vergangenen Jahr zusammen mehr als eine Million Euro an Bußgeldern erhalten. Insgesamt seien etwas mehr als 1,1 Millionen Euro verteilt worden, teilte die Justizbehörde am Montag in Hamburg mit. ...

