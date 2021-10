Bekannteste JVA der Hansestadt : Hamburger Gefängnis „Santa Fu“ im Fokus einer Serie mit Top-Besetzung

„Santa Fu“ gilt als Hamburgs bekanntestes Gefängnis. Nun wird die JVA Basis einer neuen Serie – mit Top-Besetzung und 450.000 Euro Förderung.

Hamburg | Das Hamburger Gefängnis in Fuhlsbüttel – genannt „Santa Fu“ – steht im Mittelpunkt einer neuen Serie, die mit Frederick Lau, Detlev Buck, Wotan Wilke Möhring und Peter Lohmeyer gedreht werden soll. In der Hansestadt sind im Frühjahr 2022 bislang 21 Drehtage geplant, wie eine Sprecherin der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein in Hamburg sagte...

