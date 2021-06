Trauerbewältigung : Hamburger Friedhof bietet zusätzlichen Gedenkplatz

Für Angehörige von Verstorbene, die nicht in einem Grab vor Ort bestattet wurden, bietet ein Hamburger Friedhof nun eine Gedenkstätte.

Hamburg | Der Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf hat für Angehörige von Verstorbenen ohne festes Grab einen Gedenkplatz geschaffen. Das sei erstmalig auf einem Friedhof in Deutschland, heißt es auf einem Plakat an der Gedenkstelle. Da sich viele Menschen anonym, auf See oder in der Ferne bestatten ließen, fehle für Angehörige oftmals eine Gedenkstätte, teilte der Fri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.