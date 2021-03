Jährliche Wartung : Hamburger Flughafen sperrt im Juni zwei Pisten

Der Flugverkehr der gesperrten Piste soll währenddessen auf der jeweils anderen stattfinden.

Hamburg | Der Hamburger Flughafen will im Juni zwei Pisten für die jährlich notwendige Wartung und Instandsetzung der Start- und Landebahnen zeitversetzt sperren. So soll die sogenannte Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) vom 2. bis einschließlich 9. Juni auf Vordermann gebracht werden, die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) ist direkt in der Woche danach dran,...

