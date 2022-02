Sturmflut : Hamburger Fischmarkt erneut unter Wasser

Auf das Orkantief „Nadia“ folgte in der Nacht zu Mittwoch „Philine“. Der Hamburger Fischmarkt stand erneut unter Wasser.

Hamburg | In der Nacht zu Mittwoch ist der Fischmarkt in Hamburg erneut überflutet worden. Nach dem Orkantief „Nadia“ pustete nun das Tief „Philine“ den Norden durch. Auch die Fischauktionshalle am Altonaer Fischmarkt stand unter Wasser. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte zuvor eine erneute Sturmflut an der Nordsee und in Hamburg vorherg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.