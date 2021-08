Test an der Wache Berliner Tor : Hamburger Feuerwehr nimmt ersten E-Rettungswagen in Dienst

Auch im Rettungsdienst könnte die Zukunft elektrisch sein. Hamburgs Feuerwehr probiert es aus.

Hamburg | Seit Dienstag erprobt die Feuerwehr Hamburg erstmals einen elektroangetriebenen Rettungswagen (E-RTW) im Rettungsdienstalltag. Der vollelektrische Krankenwagen ist an der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor stationiert. In einer vierwöchigen Testphase soll sich zeigen, wie alltagstauglich das Fahrzeug des deutschen Ausbauers WAS ist. Laut Feuerwe...

