„Ploß Du Sexist“ : Hamburger CDU-Parteizentrale mit Schriftzügen beschmiert

Hamburg | Unbekannte haben die Fassade der CDU-Parteizentrale in Hamburg-Winterhude mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Unter anderem schrieben die Täter „Checkt eure Privilegien“ oder „Ploß Du Sexist“ an Wände und auf den Boden. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hatte sich zuletzt klar gegen eine gendergerechte Sprache in staatlichen Institutionen ausgespr...

