Trotz Geflügelpest : Hamburger Alsterschwäne verlassen ihr Winterlager

Monatelang waren die Tiere in Quarantäne wegen der Vogelgrippe. In dieser Woche wird die Stallpflicht in HH aufgehoben.

Hamburg | Nach mehr als fünf Monaten schwimmen die berühmten Hamburger Alsterschwäne wieder gut sichtbar auf der Außenalster und ihren Zuflüssen. Die rund 120 weißen Tiere waren am Dienstag in Begleitung ihres sogenannten Schwanenvaters Olaf Nieß aus ihrem Winterquartier entlassen worden. Dabei hatten viele Schaulustige das Treiben von den Brücken und vom Ufer ...

