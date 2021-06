Coronav und Online-Konkurrenz : Hamburg will seine Innenstadt für 50 Millionen Euro rausputzen

Schönere Plätze, mehr Grün, weg mit dunklen Ecken: Die Innenstadt hat eine Runderneuerung nötig – und soll sie kriegen.

Hamburg | Der Hamburger Senat will dem Sorgenkind Innenstadt wieder auf die Beine helfen. Bis Ende der Legislatur im Jahr 2025 sollen 50 Millionen Euro Steuergeld fließen, um die City „attraktiv und zukunftsgerecht zu gestalten“, so hat es Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitag angekündigt. Im Doppelhaushalt 2021/22 seien dafür die ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.