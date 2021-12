Senatorin Melanie Leonhard : Nur jeder vierte Kinderarzt in Hamburg will impfen

Nur eine Minderheit der Hamburger Kinderärzte möchte bei der Impfung von Kindern gegen Covid-19 mitmachen – die Gesundheitsbehörde setzt daher auf Alternativen.

Hamburg | Noch am Mittwoch sah Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) Hamburg gut darauf vorbereitet, die Kinder der Hansestadt gegen das Coronavirus zu impfen. Am Freitag musste die Politikerin bei einem Pressegespräch einräumen: Nur ein Viertel der Kinderärzte in der Elbmetropole möchte selbst Impfungen gegen Covid-19 verabreichen. Nun könnten in der Han...

