Krieg in der Ukraine : Hamburg stellt Vorbereitung der deutsch-russischen Woche ein

Hamburg | Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine stellt Hamburg die Vorbereitungen der für April in St. Petersburg geplanten Deutschen Woche ein. Auch seine in diesem Rahmen geplante Reise in die Hamburger Partnerstadt habe er abgesagt, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag. Die Aggression Russlands ist völkerrechtswi...

