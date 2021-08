Bauen in Corona-Zeiten : Hamburg powert beim Schulbau wie nie – doch es gibt Probleme

Nicht trotz, sondern gerade wegen der Corona-Pandemie investiert die Hansestadt massiv wie nie in die Bildungs-Infrastruktur.

Hamburg | Hamburg hat im Corona-Jahr 2020 rund 363 Millionen Euro in den Schulbau investiert. In dem Zeitraum seien zudem zehn Sporthallen fertig gestellt worden, berichtete Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch. Die Stadt habe das Tempo beim Bau von Schulen, Berufsschulen, Hochschulen und Sporthallen in der Pandemie-Zeit ganz bewusst nochmals erhö...

