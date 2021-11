Vorbild Finnland : Housing First: So will Hamburg Obdachlosigkeit bekämpfen

Die Sozialbehörde nimmt 880.000 Euro für ein Modellprojekt in die Hand. 30 Wohnungen sollen unbefristet an Obdachlose vermietet werden – ohne Bedingungen zu stellen.

Hamburg | Zirka 2000 Obdachlose leben in Hamburg – das ergab zumindest eine Studie der Sozialbehörde aus dem Jahr 2018. Um mehr Menschen von der Straße zu holen, plant Hamburg für 2022 ein Pilotprojekt des Konzepts „Housing First“. Zur Zeit sucht die Sozialbehörde per Ausschreibung einen Träger. Housing First entstand in seiner modernen Form 1992 in den USA....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.