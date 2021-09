3G-Veranstaltungen : Hamburg setzt Hürden für Corona-Schnelltests künftig höher

Corona-Schnelltests, wie Ungeimpfte sie zur Teilnahme an 3G-Veranstaltungen benötigen, wird es in Hamburg künftig nur noch kostenpflichtig geben – und nicht mehr an jeder Ecke.

Hamburg | Die Hürden für Corona-Schnelltests, wie man sie zur Teilnahme an sogenannten 3G-Veranstaltungen benötigt, werden in Hamburg höher gelegt. Künftig würden nur noch Testbescheinigungen medizinischer Anbieter akzeptiert – also von Arztpraxen, Apotheken und Laboren, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Andere kommerzielle Testzentren ...

