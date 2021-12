High-Power-Charger : Hamburg präsentiert neue Schnellladestationen für E-Autos

An der HPC-Station kann 100 Kilometer Fahrleistung innerhalb weniger Minuten geladen werden. An neun Standorten in Hamburg sind die Schnelllader in Betrieb gegangen.

Hamburg | E-Autofahrer sollen in Hamburg auf eine Reihe von Schnellladestationen zugreifen können, die innerhalb weniger Minuten genug Strom für etwa 100 Kilometer Fahrleistung liefern. Das kündigten die Wirtschaftsbehörde und die städtische Stromnetz Hamburg GmbH am Montag an. Bis Ende des nächsten Jahres sollen neun dieser sogenannten „High-Power-Charger“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.