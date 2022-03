Verteilzentrum für Europa : Hamburg plant Wasserstoff-Pipeline durch Schleswig-Holstein

Dänemark wird zum Exportland für grünen Wasserstoff. Davon wollen auch Hamburg und Schleswig-Holstein profitieren.

Hamburg | Hamburg strebt nach der Poleposition im Energiemarkt von morgen. „Wir wollen den Hafen zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff machen“, kündigte Markus Pitz, Leiter der Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft in der Wirtschaftsbehörde, am Freitag bei der Vorstellung eines Strategiepapiers an. Unter dem Titel „Green Hydrogen Hub Europe“ skizziert Hamburg d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.