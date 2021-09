Geimpfte und Genesene : Hamburg mit 2G: Ein Besuch auf dem Kiez

Der Hamburger Kiez pulsiert wieder. Wo die 2G-Option gilt, sind die meisten Corona-Beschränkungen Vergangenheit. Doch es gibt auch moralische Bedenken – und Anfeindungen.

Hamburg | Rauch steht nebelartig im Raum. Lametta funkelt an den Wänden, während der Bartresen im schummrigen Licht steht. Barchef Kevin steht am Eingang seiner vor zwei Monaten neu-eröffneten „Lucky Bar“ in Hamburg-St. Pauli. „Drinnen muss man keine Maske mehr tragen, wenn man geimpft oder genesen ist. Die Atmosphäre ist gut“, meint der 23-Jährige. Se...

