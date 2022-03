Ukraine-Krieg : Hamburg macht Turnhallen für Ukraine-Flüchtlinge frei

Die Stadt Hamburg plant, Flüchtlinge aus der Ukraine bis zu ihrer Registrierung in Turnhallen unterzubringen und anschließend auf andere Unterkünfte zu verteilen.

Hamburg | Hamburg will Flüchtlinge aus der Ukraine vorläufig auch in Turnhallen unterbringen. An fünf Berufsschul-Standorten traf die Stadt Vorbereitungen, um Schutzsuchende für kurze Zeit in Sporthallen unterzubringen, teilte die Innenbehörde mit. Konkret geht es um die Turnhallen an den Standorten Ladenbeker Furtweg, Budapester Straße, Dratelnstraße, Museu...

