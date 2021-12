Prozess am Landgericht : Hamburg lässt in Berlin prüfen: Betrug bei FFP2-Masken-Verkauf?

Die Steuerfahndung möchte wissen, ob es bundesweit weitere Fälle gab. Mit einem Sammelauskunftsersuchen beim Bundesministerium für Gesundheit hat sie Daten zu Personen und Firmen angefordert.

Hamburg | In Hamburg stehen derzeit vier Männer vor Gericht, die bei Lieferungen von Corona-Schutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium mehrere Millionen Euro an Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß bezahlt haben sollen. Weiterlesen: Steuerfahnder decken Millionenbetrug beim Handel mit Corona-Masken auf Nun will die Steuerfahndung Hamburg wissen, ob es b...

