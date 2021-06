Erste Impfungen in Hamburg : „Das ist verdammt hart“: Seeleute dürfen seit 15 Monaten nicht von Bord

Nicht nur müssen sie monatelang auf ihren Schiffen bleiben. Obendrein dürfen sich Seeleute in fremden Häfen bisher kaum gegen Corona impfen lassen. Hamburg hat das geändert.

Hamburg | Die Situation internationaler Seeleute ist verheerend. In vielen Häfen dürfen sie wegen der Corona-Pandemie nicht an Land, ihre Herkunftsländer lassen sie nach Ablauf des Vertrages nicht einreisen. Oft müssen sie deshalb bis zu 15 Monaten auf ihren Schiffen bleiben. Am internationalen Tag der Seeleute ertönten am Freitag um 12 Uhr in Hamburg und al...

