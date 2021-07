Corona-Impfaktion : Hamburg impft Berufsschüler – CDU will Angebot für alle ab 12

Die Impfquote junger Menschen ist in der Hansestadt noch niedrig. Hamburgs Schulbehörde will daran etwas ändern – mit einer mobilen Impfaktion bei Berufsschülern.

Hamburg | Um mehr junge Menschen mit einem Impfangebot gegen Corona zu schützen, soll es in den nächsten Wochen an den Hamburger Berufsschulen mobile Impfaktionen geben. Den Auftakt mache am 10. und 12. August die Berufliche Schule Eidelstedt, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag mit. Die mobile Aktion werde gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde und...

