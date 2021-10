Nationalsozialismus : Hamburg gedenkt der vor 80 Jahren deportierten Jüdinnen und Juden

Vor 80 Jahren begannen die Nationalsozialisten norddeutsche Jüdinnen und Juden von Hamburg aus in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager zu deportieren. Die meisten der insgesamt mehr als 6600 Menschen wurden so in den Tod geschickt.

Hamburg | Zum 80. Jahrestag der ersten Deportationen norddeutscher Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten von Hamburg aus in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager hat die Hansestadt der Opfer gedacht. „Wer für eine offene Gesellschaft eintreten will, der muss der damaligen Opfer und ihres unvorstellbaren Leids gedenken. Das ist die Grundlage ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.