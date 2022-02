Nach stürmischem Wochenende : Hamburg erreicht die nächste Sturmflut

Erst am Montag hatte Sturmtief „Antonia“ in der Hansestadt für Überschwemmungen gesorgt. Am Wochenende hatte es dort erstmals seit 2013 eine sehr schwere Sturmflut gegeben.

Hamburg | In Hamburg und Bremen hat es erneut eine Sturmflut gegeben. Am Dienstagmorgen erreichte der Wasserstand nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg 1,68 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW). Damit lag er aber noch weit unter den Werten vom Wochenende. Bis 8 Uhr könne das Wasser allerdings noch geringfügig stei...

