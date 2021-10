Umwelt erhalten : Hamburg bekommt zehn Ranger für Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete wie Duvenstedter Brook, Flottbektal oder die Insel Kaltehofe werden von jetzt an besonders gut geschützt.

Hamburg | In Hamburgs Naturschutzgebieten werden in Zukunft zehn Rangerinnen und Ranger nach dem Rechten sehen. Man habe in der Pandemie erlebt, dass die Bürger die Natur in unserer Stadt zu lieben gelernt haben, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei der Vorstellung des neuen Dienstes am Donnerstag im Naturschutzgebiet „Boberger Niederung“. Volksiniti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.