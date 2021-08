Stadtteil für 15.000 Bewohner : Oberbillwerder – Hamburgs Zukunft auf der grünen Wiese

Mit dem Bau von Trabantenstädten hat Hamburg in den 1970er Jahren schlechte Erfahrungen gemacht. Diesmal soll alles besser werden.

Hamburg | Gebaut wird in Hamburg an fast allen Ecken und Enden. Doch dieses Projekt ist auch in der wachsenden Millionenstadt nicht alltäglich: In Oberbillwerder soll auf einer Wiesenlandschaft am östlichen Stadtrand der 105. Stadtteil entstehen. Erstmals seit Jahrzehnten wagt die Metropole ein Großwohnquartier auf der grünen Wiese für bis zu 15.000 Bewohner au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.