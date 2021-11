Hamburg-Stellingen : Zwölf Feuerwehrleute einer Wache positiv auf Corona getestet

Alle Männer sind geimpft und zeigen keine Symptome, wo sie sich angesteckt haben, sei aktuell noch unklar.

Hamburg | Zwölf Feuerwehrleute der Rettungs- und Feuerwache in Hamburg-Stellingen sind am Dienstag positiv auf Corona getestet worden. Alle Männer seien geimpft und zeigten keine Symptome, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Die Infektionen seien bei den regelmäßigen Schnelltests aufgefallen, die alle Feuerwehrleute mindestens zweimal wöchentlich m...

