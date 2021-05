Polizei fahndet nach Täter : Hamburg-Wilhelmsburg: Junger Mann auf offener Straße angeschossen

Der 34-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Großeinsatz der Polizei läuft noch.

Hamburg | In Hamburg-Wilhelmsburg wurde ein 34 Jahre alter Mann am Montagnachmittag (3. Mai) gegen 13 Uhr Opfer einer Schießerei. Der Mann ist in der Fährstraße angeschossen und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Großeinsatz der Polizei läuft noch. Opfer fuhr mit seinem Bruder selbst ins Krankenhaus Der 34-Jährige war mit seinem Brud...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.