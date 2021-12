Prozess in Hamburg : Werbung für Islamischen Staat auf Instagram – mehr als drei Jahre Haft verhängt

Der 28-jährige Mann ist in der Vergangenheit durch Körperverletzungen strafrechtlich aufgefallen und hat bereits Zeit in Haft verbracht.

Hamburg | Ein 28-Jähriger, der im Internet für den Islamischen Staat (IS) geworben hat, ist vom Hanseatischen Oberlandesgericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Bilder, Texte und Videos auf Instagram Das Gericht in Hamburg sah es nach Angaben eines Sprechers vom Freitag als erwiesen an, dass der Deutsche im Sommer 2...

