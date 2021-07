Geschmack aus Hamburg : Wie die Tomatenretter alte Sorten vor dem Aussterben bewahren

In den Vier- und Marschlanden kämpft ein ungewöhnliches Projekt für mehr Aroma und gegen Kommerzialisierung.

Hamburg | Reihe in Reihe stehen die Tomatenpflanzen in den Gewächshäusern in den Vier- und Marschlanden. Cherokee Green. Bloody Butcher. Plan 9 from Outer Space. Ungewöhnliche Namen für ungewöhnliche Pflanzen. Denn was hier im Südosten von Hamburg wächst, hat nicht viel mit den gleichförmigen, glänzendroten und geschmacksarmen Früchten zu tun, die im Supermarkt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.