Osterbekkanal : Hamburg: Taucher befreien Stand-Up-Paddler aus Sielgitter

Der Mann hat sich beim Absteigen mit dem Fuß in einer Sielöffnung verfangen. Feuerwehrtaucher kamen mit dem Bolzenschneider zur Hilfe.

Hamburg | Ein Stand-up-Paddler ist am Samstag beim Absteigen von seinem Board in Hamburg-Barmbek verunglückt. Der Mann sei in eine Sielöffnung unter der Wasseroberfläche im Osterbekkanal getreten, sagte der Feuerwehreinsatzleiter. Sein Fuß habe sich in einem Metallgitter verfangen. Der Mittdreißiger steckte in dem 1,50 Meter tiefen Wasser fest. Die Feuerwehr...

