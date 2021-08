Hamburg : 82-Jährige verursacht Feuer beim Rauchen in Seniorenheim und stirbt

Mit einem Notarzt wurde die Rentnerin in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Samstag ihren Verletzungen.

Hamburg | Nach einem beim Rauchen ausgelösten Brand in einem Seniorenheim in Hamburg-Poppenbüttel ist eine 82 Jahre alte Frau aufgrund ihrer Verbrennungen gestorben. Der Polizei zufolge fing am Freitagabend das Oberteil der Frau beim Rauchen Feuer. Die Polizei sprach nach ersten Erkenntnissen von „einem unsachgemäßen Gebrauch von Raucherutensilien“ seitens d...

