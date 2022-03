Protest gegen Krieg : Hamburger Schüler für Ukraine-Demo vom Unterricht befreit

Die Schulbehörde der Hansestadt ruft die Schulleitungen auf, Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Protesten für den Frieden am Donnerstag zu ermöglichen.

Hamburg | Alle Kinder und Jugendlichen, die am Donnerstag in Hamburg an der Solidaritätsdemonstration für die Ukraine teilnehmen wollen, sind für diese Zeit vom Schulunterricht befreit. „Wir bitten Sie als Schulleitungen, sich hierzu mit allen Beteiligten an Ihrer Schule zu besprechen, wie organisiert werden kann, dass Schülerinnen und Schülern, die das möchten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.