Einsatz in der Hamburger City : Zeugen berichten von Schüssen am Gorch-Fock-Wall

20. August 2021, 13:48 Uhr

Hamburg | Am Gorch-Fock-Wall in der Hamburger Innenstadt sollen am Freitagmittag Schüsse gefallen sein. Ein Großaufgebot der Polizei ist derzeit vor Ort und hat den möglichen Tatort weiträumig abgeriegelt. Spezialkräfte sind alarmiert.

Zeugen hatten zunächst berichtet, dass ein Mann mit einer Verletzung am Bein am Boden gelegen haben soll. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten jedoch nicht mehr vor Ort. Zeugen hätten stattdessen gesagt, dass mehrere Autos in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Polizei fahndet derzeit mit 20 Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle 1.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes sollen drei Personen im Bereich der Amsinckstraße festgenommen. Die drei Personen waren in einem schwarzen PKW unterwegs der von der Polizei sichergestellt wurde.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.