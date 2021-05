Beamter feuert Schüsse ab : Hamburg: Polizei schießt auf Messerangreifer – Mann erliegt Verletzungen

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurden Schüsse abgegeben und eine Person schwer verletzt. Der Einsatz von Rettungsdienst und Polizei läuft noch.

Hamburg | In Hamburg läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Informationen soll ein Beamter am Freitag (28. Mai) gegen 16 Uhr in der City Nord Schüsse auf einen Mann abgefeuert haben, der zuvor eine andere Person mit einem Messer bedroht hatte. Bei dem Einsatz an der Kreuzung Hebebrandstraße/Sengelmannstraße wurde der mutmaßliche Messerangreif...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.