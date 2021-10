Attacke in Hamburg : Mann sticht mit Messer auf Freundin ein und flieht über Hausdächer

Notfallsanitäter und ein Notarzt mussten die Stichverletzungen am Oberkörper der Frau vor Ort behandeln, ehe sie in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Nach dem Täter wird nun gefahndet.

Hamburg | Bei einer Messerattacke in einem Hochhaus in der Hamburger Stefan-Zweig-Straße ist am Freitagabend eine junge Frau verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Täter. Hierbei soll es sich bisherigen Erkenntnissen nach um den Freund der 20-Jährigen handeln. Notfallsanitäter und ein Notarzt mussten die Stichverletzungen am Oberkörper de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.