Mordkommission ermittelt : Hamburg-Lokstedt: Mann sticht eigene Mutter mit Messer nieder

Hamburg | Am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr wurde laut Polizeiangaben im Grandweg in Hamburg-Lokstedt eine Frau von ihrem Sohn niedergestochen. Das Opfer habe dabei mehrere Stichverletzungen im Rücken erlitten. Der Täter ist flüchtig. Noch in der Nacht wurden mehrere Anlaufadressen durchsucht. Unter anderem eine Kleingartensiedlung in unmittelbarer Nähe. Die ...

