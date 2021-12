Nach Stiko-Empfehlung : Hamburg: Kinderimpfzentrum öffnet kommende Woche in der Neustadt

Das Kinderimpfzentrum in der Pasmannstraße werde jeweils dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags öffnen. Eltern mit vorerkrankten Kindern werden bei der Terminvergabe priorisiert.

Hamburg | In Hamburg können Eltern ihre Kinder zwischen fünf und elf Jahren von Donnerstag kommender Woche an auch in einem eigens eingerichteten Kinderimpfzentrum gegen Corona impfen lassen. Neben den sechs Hamburger Kinderkliniken, in denen es ebenfalls Impfmöglichkeiten gebe, solle das städtische Kinderimpfzentrum in der Neustadt vor allem denjenigen offe...

