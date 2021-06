Pkw fährt auf parkendes Auto : Hamburg: Fünfjähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf Bramfelder Chaussee

Ein Autofahrer fährt mit Wucht auf ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Aus diesem steigt ausgerechnet in dem Moment ein Mann mit zwei Kinder aus.

Hamburg | Ein fünf Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bramfelder Chaussee in Hamburg getötet worden. Ein Mann stieg nach Polizeiangaben am Sonntag mit seinen beiden Söhnen gerade aus einem an einer Hauptstraße parkenden Auto aus, als dieses von einem anderen Wagen gerammt wurde. Zuvor habe der Fahrer wahrscheinlich einen Spurwechsel abgeb...

