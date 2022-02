Hamburg St. Georg : Zivilpolizist mit Messer verletzt: 16-jähriger Angreifer in Untersuchungshaft

Am Dienstagabend griff der 16-Jährige den Polizisten (26) bei einer Festnahme an. Die Tat ereignete sich in St. Georg, südlich des Hamburger Hauptbahnhofes.

Hamburg | Am Dienstagabend wurde ein Polizeibeamter (26) bei der Festnahme von einem 16-Jährigen angegriffen und durch einen Stich im Schulterbereich verletzt. Auch interessant: Zoll stellt große Menge Kokain in Hamburger Hafen sicher Eine Gruppe Zivilpolizisten hatte sich in der Nähe einer Drogenhilfseinrichtung im Besenbinderhof in St. Georg aufgehalten...

