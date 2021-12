Proteste von Corona-Skeptikern : Hamburg: Innenbehörde will Corona-Regeln bei Demos verschärfen

Während in Hamburg auch unter 2G-Regeln fast überall wieder Maskenpflicht gilt, ziehen Corona-Skeptiker ohne Mund- und Nasenschutz durch die Innenstadt. Die Innenbehörde will das nicht länger zulassen.

Hamburg | Angesichts Tausender meist unmaskierter Teilnehmer an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen will die Hamburger Innenbehörde die Corona-Regeln bei Versammlungen verschärfen. Geplant sei, eine Maskenpflicht für Demonstrationen mit mehr als 500 Teilnehmern, sagte ein Behördensprecher am Montag. Auch werde über eine mögliche Teilnehmerbegrenzung ...

