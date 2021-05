Hamburg-Horn : Junger Mann nach Drogenkonsum gestorben

Der Notarzt stellte noch in der Wohnung den Tod des Anfang 20-Jährigen fest.

Hamburg | In einer Wohngemeinschaft in Hamburg-Horn ist ein Mensch am Samstagabend, 15. Mai, nach einer Vergiftung durch Betäubungsmittel gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Notarzt noch in der Wohnung den Tod der Person fest. Eine weitere unter Drogen stehende Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Welche Betäubungsmittel die Anfang 20-Jähr...

