Frachtverkehr im Norden : Hamburg: Hapag-Lloyd steigt beim Containerhafen Wilhelmshaven ein

Bisher ist der Hafen von der Auslastung her hinter den Erwartungen zurückgeblieben – das soll sich jetzt ändern.

Hamburg/Wilhelmshaven | Die Reederei Hapag-Lloyd steigt beim JadeWeserPort in Wilhelmshaven ein. Das Unternehmen werde sich mit 30 Prozent am Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) und mit 50 Prozent am Rail Terminal Wilhelmshaven (RTW) beteiligen, teilte Hapag-Lloyd am Dienstag in Hamburg mit. Auch interessant: Hapag-Lloyd-Chef: Hohe Frachtraten „eigentlich zu extrem“ ...

