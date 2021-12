Protest gegen drohende Jobverluste : Hamburg: Größte Hafenarbeiter-Demo seit Jahren

An der Kaikante brodelt es. Der immer größere Wettbewerbsdruck forciert Fusions- und Sparpläne der Unternehmen. Die Beschäftigten setzen sich zur Wehr.

Hamburg | In Hamburg kommt es am Sonnabend (11. Dezember) zur größten Hafenarbeiter-Demonstration seit Jahren. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an den Terminals und des Gesamthafenbetriebes (GHB) samt Familien zum Protest gegen befürchtete Stellenstreichungen im großen Umfang aufgerufen. Der Demonstrationszug startet um 11 Uhr am St. Annenplatz, vor...

