Künftige Jan-Fedder-Promenade : Parkgarage am Hamburger Elbboulevard ist endlich fertig

Die Fertigstellung hatte sich um Monate verzögert. Nun stehen die 253 Stellplätze zur Verfügung.

Hamburg | Der schicke Boulevard an der Elbe ist schon seit bald zwei Jahren fertig, auch dürfte ein neuer, prominenter Name gefunden sein - nur bei der Parkgarage unterhalb der Hochwasserschutzanlage am Hamburger Hafenrand hakte es bisher. Das ist jetzt Vergangen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.