Verfolgungsjagd in Hamburg : Dieb flüchtet mit gestohlenem Roller in Polizei-Tiefgarage

Aus einer Polizeikontrolle wurde eine Verfolgungsjagd. Die Verfolgung beendete der Rollerfahrer in der Tiefgarage des Polizeikommissariats im Stadtteil Altona-Altstadt höchst persönlich.

Hamburg | Ausgerechnet in der Tiefgarage eines Hamburger Polizeikommissariats hat ein von Beamten verfolgter Roller-Fahrer Zuflucht gesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte der Mann am Tag zuvor kontrolliert werden, weil er ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs war. Daraufhin floh der Fahrer des Rollers. Polizei nimmt Aktion mit Humor ...

