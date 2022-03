Warnung vor Rauch : Hamburg-Billbrook: Brand in Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs

Die Flammen haben laut Einsatzkräften etwa ein Drittel der Halle erfasst und sind durch das Dach gebrochen.

Hamburg | In einer Lagerhalle eines Hamburger Abfallverarbeitungsbetriebs ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. In dem 40 mal 60 Meter großen Gebäude im Stadtteil Billbrook stünden Papier und Verpackungsmaterial in Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Flammen hätten etwa ein Drittel der Halle erfasst und se...

