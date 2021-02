Flächenknappheit in der Metropole : Der Traum vom Eigenheim: In Hamburg-Nord ist er geplatzt

Wie soll Hamburg immer mehr Einwohner auf gleicher Fläche unterbringen? Der Bezirk hat eine umstrittene Antwort gefunden.

Hamburg | Quaderförmig, weiß, jedes mit kleinem Garten und Stellplatz: Optisch sind die Neubauten im OxPark-Quartier so gar nichts Besonderes. Und doch haftet der Neubausiedlung in Hamburg-Langenhorn etwas Historisches an. Die gerade bezogenen 36 Ensemblehäuser u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.