Hamburger Kunstwerk : Ameisen-Skulptur an der Elbchaussee erneut beschädigt

Eine der beiden Ameisen aus Bronze ist verschwunden, von ihr ist nur noch ein Bein übrig. Das Kunstwerk erinnert an das Gedicht von Joachim Ringelnatz.

Hamburg | Die Ameisen-Skulptur an der Elbchaussee, die an das Gedicht „Die Ameisen“ von Joachim Ringelnatz erinnert, ist erneut beschädigt worden. Eine der beiden Ameisen aus Bronze ist verschwunden, von ihr ist nur noch ein Bein übrig. Alfred Toepfer Stiftung gibt nicht auf Die Hamburger Alfred Toepfer Stiftung hatte das Kunstwerk 2014 in Erinnerung an d...

