AS Schnelsen-Nord betroffen : Hamburg: Ab Montag Verkehrsbehinderungen auf Oldesloer Straße Richtung Flughafen

Ein Leck in einer Druckwasserleitung führt dazu, dass ein Fahrstreifen für rund zwei Wochen gesperrt werden muss.

Hamburg | In Richtung des Hamburger Flughafens müssen Autofahrer auf der Oldesloer Straße ab Montag mehr Fahrtzeit einplanen. Aufgrund eines Lecks in einer Druckwasserleitung wird einer der beiden Fahrstreifen für etwa zwei Wochen gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord am Samstag mitteilte. Besonders im Bereich der Anschlussstelle Schnelsen-Nord der A7 sei des...

